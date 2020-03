Así celebró fue como José Miguel Viñuela celebró el cumpleaños de su hijo Tomás: cumplió tres años

El animador de “Mucho Gusto” José Miguel Viñuela es un activo usuario de las redes sociales, sorprendiendo últimamente en TikTok, donde ha protagonizado divertidos videos junto a Joaquín Méndez y Pamela Díaz.

No obstante, Instagram no ha quedado en el olvido y en esta misma plataforma celebró el cumpleaños número 3 de Tomás, su hijo, dedicándole un tierno mensaje, donde no olvidó las complicaciones de salud que tuvo luego de nacer.

“Mi Tomás precioso jamás se me olvida lo dificil q fue tu nacimiento hace 3 años… Pero la vida pasa rápido y hoy eres un niño sano y feliz.. Le doy gracias a Dios por ser tu papá, por tenerte con tu alegría todos los días y por hacerme entender lo realmente importante en esta vida.. Feliz Cumple precioso!!!!!”, redactó en la publicación.

