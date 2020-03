En una nueva emisión del programa de Canal 13 “Sigamos de Largo“, estuvo invitado el reconocido periodista chileno Eduardo Fuentes, quien abordó diversos aspectos de su vida privada y profesional.

En particular, el comunicador relató una especial historia de su infancia, que tenía relación con su padre.

“Mi papá trabaja en una fábrica de helados. Yo de niño pensaba que era el dueño de la fábrica de helados, y cuando él llegaba en la tarde a la casa todos los días me traía un pan con queso”, comenzó narrando.

A esto agregó que él siempre se consultó por qué lo compraba en otro lugar y no lo hacía ahí, hasta que finalmente se enteró de la verdadera situación, cuando a su padre lo despidieron de su trabajo y él tuvo que acompañarlo a buscar sus cosas.

“Un compañero va y le dice: ‘Hernán quieres el pan para tu hijo’, y me cae la teja y el le responde que no se preocupe, y yo le pregunté por el pan y me dice: ‘Lo que pasa que a nosotros en la tarde nos dan una choca y un pan con queso’ y le preguntó si le daban dos pan con queso y ahí me dice: ‘Ese es el pan con queso que yo te llevo todos los días’“, reveló.

“Siendo chico me di cuenta que mi papá estaba haciendo un esfuerzo”, dijo, añadiendo que éste hecho lo marcó para toda su vida, y que había sido un “chorro de agua helada”.

Asimismo, explicó que su padre solo se tomaba un té y le entregaba su pan a él, relató que emocionó sumamente a la panelista del espacio, Maly Jorquiera, quien no pudo contener el llanto.

“Disculpa este es tu momento”, expresó la comediante, para luego explicar que entendía sumamente lo que el periodista contaba, puesto que ella también era madre.