El pasado martes se presentó en “Bailando por un Sueño” la española Gala Caldirola, en compañía de su bailarín Rodrigo Canobra, quienes sorprendieron al jurado al ritmo de la onda disco.

No obstante, su baile no fue lo único que dio que hablar, pues protagonizó un incómodo momento luego de que fuera consultada por su reciente matrimonio con el futbolista Mauricio Isla.

La complejidad de esta consulta viene luego de que, hace unas semanas, se especulara que la pareja atraviesa un complejo momento.

En esta línea, Gala Caldirola se vio bastante afectada durante la presentación, lo que generó dudas en el jurado, que le terminó preguntando por la situación.

Tras terminar su presentación, Carola de Moras y Aníbal Pachano insistieron en el tema, lo que provocó que Gala Caldirola liberara sus pensamientos.

“Ella se va a preguntar, ¿por qué llora? Es cierto que yo he venido súper fuerte, pero si es cierto que todos pasamos por situaciones complicadas y no tiene nada de malo mostrarlas, solo que yo tengo mucho respeto por mi situación, mi familia y todo”, partió comentando.

En la misma línea agregó: “Quiero que quede claro que yo no tengo miedo los cambios, porque todos los cambios surgen por algo pero obviamente, soy un ser humano y hay momentos buenos y malos. No quería llorar porque no quiero que nadie crea que estoy mal. Yo nunca estoy mal por una decisión que tomo”.

Por último se refirió a las complejidades que ha tenido con “Huaso” Isla: “Se perciben los problemas que tenemos como pareja, pero eso no tiene nada que ver con nuestra relación como padres. Él es un padre increíble y yo soy la mejor mamá que puedo”.