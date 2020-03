Así viven la cuarentena Juanita Ringeling y Matías Assler: compartieron íntima fotografía

View this post on Instagram

Y de pronto uno se descubre dentro de una nueva familia que se comienza a gestar. Días en que siento gratitud de estar rodeada de amor. #cuarentena para poner en perspectiva lo importante….con momentos difíciles sí, convivir conmigo misma es difícil imagínense de a tres 😅…. abrazo a todos! Fuerza para estos días convulsos en que el planeta nos empuja a detenernos, #observar #respirar #replantearse todo!!! #jackassler