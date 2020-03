Faloon Larraguibel denunció a su ginecólogo por abuso sexual

Faloon Larraguibel denunció que fue víctima de abuso sexual y que el agresor fue un ginecólogo. La ex chica Yingo habló del terrible momento en el programa Podemos Hablar de Chilevisión.

En la instancia Faloon contó que el incidente ocurrió hace varios años en la consulta médica del profesional.

“No sé si un abuso, igual fue hace mucho tiempo, ya adulta. Fue un día que dije ‘chuta, esta cuestión que me pasó, me sigue dando vueltas en la cabeza, de que no tendría que haber sido así"”, partió relatando la modelo, quien en primera instancia normalizó la situación.

“Sentí que se aprovechó mucho. Iba por un tema, pero en el momento no me di cuenta. Era primera vez que iba donde ese doctor, me pone nerviosa hablar de esto. Fue de tocarme, fue más allá, me tocó de una forma para hacer otra cosa”, relató Faloon, notoriamente nerviosa.

“Jamás lo he contado, ni siquiera mi marido lo sabe (…) obvio una va y el ginecólogo tiene que revisarte, pero te das cuenta que te tocó demás. Tuvo la intención de hacerlo. En su momento dije ‘si hace esto, es el doctor, es lo que tiene que hacer’, pero fue algo que me sigue dando vueltas, el ‘por qué hizo esto"”, señaló la modelo.

Tras escuchar la difícil experiencia de Faloon, el resto de los invitados del espacio le entregaron su apoyo y aplaudieron el valor que tuvo para contarlo.