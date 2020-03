“No tengo ganas de celebrar”: Camila Recabarren compartió destapada foto y potente reflexión en su cumpleaños 

Camila Recabarren compartió una destapada fotografía en su cuenta de Instagram para celebrar su cumpleaños. Además, la modelo realizó una sincera reflexión sobre el amor y las cosas importantes de la vida en medio del brote de coronavirus que enfrenta el mundo.

La fotografía fue captada por Isabella, hija de la ex Miss Chile. En la imagen Camila posa sonriente con un bikini morado en medio de la naturaleza.

“No sabía que foto subir, es mi cumpleaños hoy pero la verdad no tengo ganas de celebrar por lo mal que el mundo la está pasando algunos más que otros”, partió escribiendo en la publicación.

“Por supuesto agradezco cada día de vida y como ya sabes mi dilema ‘vivo como si fuera el último día de mi vida siempre’ por que nadie tiene la vida asegurada y puta que amo la vida 🌈💖✨”, agregó Camila.

“Solo quiero agradecer a mi familia que gracias al universo los tengo bien unidos, aquí en mi hogar refugiados pasando este cumpleaños con los grandes amores de mi vida (…) Gracias por tanto a todos ustedes que me hacen sentir sus buenos deseos que siempre me han brindado de que me conocen ❤️🌍”, finalizó.

La imagen obtuvo más de 132.500 Me Gusta y múltiples comentario positivos, en su mayoría mensajes de felicitaciones por su cumpleaños.

Revisa la publicación a continuación: