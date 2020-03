Catherine Fulop confirmó que su hija Oriana Sabatini tiene coronavirus: “Estamos rogando y rezando”

La hija de la actriz Catherine Fulop, Oriana Sabatini, fue diagnosticada con coronavirus Covid-19 en Italia.

En una entrevista con el programa argentino “Cortá por Lozano”, Sabatini narró que durante una rutina de ejercicios no tuvo problemas para respirar. No obstante, luego presentó fiebre.

“Es importante descansar, no hacer gimnasia. Me doy cuenta ahora que me agito de la nada, es muy real, muy perceptible ese síntoma“, relató la joven.

La modelo y animadora Catherine Fulop reveló su preocupación con el programa “Fin de Semana” de Todo Noticias. “Esta mañana, temprano, nos dio la noticia Oriana. Por supuesto que la recibimos con mucha preocupación, porque tenemos mucha incertidumbre con respecto al virus“, sostuvo.

En la misma línea agregó: “Yo la verdad es que estoy un poco angustiada. Pero creo que es por el tema de la distancia. Porque realmente los veo bien. Sé que son jóvenes y fuertes”, detalló la venezolana. “Tienen síntomas leves, como si fuera una gripe“.

Por último se refirió a que el sistema de salud de Italia que encuentra colapsado, debido a la gran cantidad de contagiados. “Tenemos pocas certezas y muchas incertidumbres. Sabemos que la gente joven, en el 80% la pasa como si fuera una simple gripe. Pero igual nos preocupa. Así que estamos rogando y rezando para que todo siga un curso satisfactorio“, cerró.