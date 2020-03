“Esperpento de ser humano”: Exsenador Nelson Ávila se lanzó con todo contra Marcelo Ríos tras dichos hacia Jordi Castell

Continúa la polémica luego de que el extenista Marcelo Ríos arremetiera contra el animador de televisión Jordi Castell por medio de su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que hace algunos días, “Chino” Ríos publicó dos fotografías del animador con particulares mensajes.

En la primera fotografía escribió: “Te quería preguntar seriamente y públicamente para tener otras opiniones, que a ti como homosexual te moleste tanto que no opinen como tu y piensas que te están atacando, ¿por qué no puede haber gente a quienes le molesten los homosexuales o como a mí que me dan asco?“.

A esto agregó que “te pido, si puedes, que me contestes por tu opinión personal, ya que hay homosexuales que son más abiertos, más cultos e inteligentes que tú, que opinan muy abiertamente y con argumentos.(José Antonio Neme)”, cerró.

Mientras que en la segunda fotografía escribió lo siguiente: “Pensándolo bien, qué me importa lo que piense un monopatín muerto de hambre, el hue… dice que se cuiden y el pastel se va al campo. Retiro mi pregunta anterior, este monoptín no clasifica”.

Tras sus dichos, el exsenador Nelson Ávila salió a defender a Jordi de los insultos de Marcelo Ríos, y lo hizo a través de su cuenta de Twitter.

“Esperpento de ser humano. Homófobo y misógino”, comenzó escribiendo. Tras esto, el exparlamentario se refirió al aspecto físico de “Chino” Ríos.

“Parece que un carnicero de Tacna le estiró el pellejo de la cara y lo dejó con un patético semblante de murciélago”, dijo Ávila.

Revisa la publicación acá: