Julián Elfenbein recordó con inédito registro a expolola que murió en un accidente

En cuarentena….con sensación de soledad….armando un nuevo hogar para mis hijos….ordenando….encontrando cajas viejas me topo justo hoy con tu recuerdo. Justo hoy 23 de marzo. Justo hoy cumplirías 44 años. Te fuiste ya hace 24 años….cuando tenías sólo 20. En días duros, muy duros y tristes, nunca olvidaré tu amor incondicional. Te abrazo donde quiera q estés María Soledad Arís Alonso. 🖤 @manuel_aris @isabelaris_foto @ita_aris @josignacioc