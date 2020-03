“Nos quedan pocos días para reaccionar”: Doctor Sebastián Ugarte estuvo al borde de las lágrimas tras reflexionar sobre el coronavirus

En una nueva emisión del matinal “Buenos días a todos” de Televisión Nacional, se vivió un emotivo momento protagonizado por el doctor Sebastián Ugarte, quien visita constantemente el espacio matutino para abordar diversos temas.

Todo comenzó cuando los panelistas conversaron con una enfermera española, llamada Belinda, quien detalló la situación que se vive en su país a causa del coronavirus. En la instancia, la mujer aseguró que la situación está tan crítica, que los especialistas deben elegir a los pacientes que van a tratar y a los que dejarán morir.

Tras esto, conversaron con el doctor Ugarte, quien emitió sentidas palabras a raíz de la situación que atraviesa Chile.

“Se están muriendo los jóvenes y no sólo los viejos. Dijimos que esto no es una gripe y no lo es. ¿Qué más tenemos que decir? Si no toman consciencia, ¿cómo paramos esto? Nos quedan 14 días para evitar lo de España. Hay gente que hace fiestas, que se va a la playa, ¿no será momento de parar?”, expresó el profesional al borde de las lágrimas.

A esto añadió que se necesita “hacer lo posible para que eso no ocurra en Chile, esa batalla no se ganará dentro del hospital, se gana afuera, con cada persona que es disciplinada. Es la única manera”.

Posteriormente, aseguró que podríamos llegar a vivir la situación que enfrenta España: “Podemos llegar a eso, pero esperamos que la madurez de los chilenos salga a relucir. Esto es de verdad, yo ya no sé cómo decir que lo tomen en serio. El día de mañana no vamos a tener cómo salvarlos”, dijo.

“Hay que tomar consciencia, porque en nuestras manos está parar esto. Nos quedan pocos días para reaccionar y nadie entiende nada. Necesitamos ordenarnos ya“, dijo el doctor sumamente emocionado.

“Dejémonos de tonteras, de peleas, de que el Gobierno lo hizo mal o lo hizo bien. Necesitamos disciplina, a todos ordenados en las casas. Muchos funcionarios de la salud estarán en sus puestos, atendiendo enfermos y exponiendo sus vidas.A muchos chilenos sólo le pedimos que se queden recostados, viendo televisión y ya está. ¿Es mucho pedir?”, finalizó.