“Sé que la foto es horrible, pero es parte de la reflexión”: Renata Bravo comparte íntima fotografía “al natural” para abordar emergencia por coronavirus

Se que la foto es horrible! Pero es parte de la reflexión!!!!! Día 9 de encierro y pienso cómo en tan poco tiempo nos cambió tanto la vida……. desde subir fotos donde “la vida era perfecta” y ahora ayudarnos para sobrevivir. Me está gustando éste modo in door de vivir, me he vuelto a conectar con cosas que había dejado abandonadas por la falta de tiempo, cantar, escribir, tocar la guitarra, jugar, conversar leer pffff me falta día para hacer cosas……. hoy más que nunca me vuelve a resonar la frase de jonh Lenon “la vida es todo aquello que está sucediendo, mientras tú estás haciendo otros planes planes. #quedateencasa 🙏😷 y uds ? Que han redescubierto? Vivir más en comunidad por ejemplo, acá en mi edificio hicimos un chat para ayudarnos entre todos, los enfermos, viejitos gente que no tenga comida en fin……. tan separados y a la vez más juntos que nunca ❤️