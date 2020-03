“Novia” de Luis Miguel en la serie confirmó que tiene coronavirus: su hija también se contagió

A través de su cuenta de Instagram, la actriz mexicana Camila Sodi (33) confirmó que tiene Covid-19.

La actriz, que interpretó a la pareja de Luis Miguel en la serie de Netflix, también afirmó que su hija también se contagió con esta enfermedad, que ya ha cobrado miles de vidas alrededor del mundo.

“Empecé a tener todos los síntomas y luego mi hija (Fiona Luna, hija del actor Diego Luna) se sintió muy mal. Le hicimos la prueba porque tenía mucha fiebre y salió positiva, lo cual significa que yo también estoy positiva“, explicó Camila a través de sus “historias” de Instagram.

“La única razón por la cual les estoy contando eso es que entre nosotros nos tenemos que cuidar y nos tenemos que dar tips”, siguió comentando la actriz mexicana.

Finalmente, sostuvo que no todas las personas tienen los mismos síntomas, por lo que aconsejó a las personas que tengan más de 30 años, que no vayan a los hospitales a realizarse el examen de coronavirus, si es que no tienen síntomas.

Revisa acá sus declaraciones: