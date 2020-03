“Uno está en una edad crítica, puedo infectarme”: Patricia Maldonado confesó su miedo ante el coronavirus

La animadora Patricia Maldonado realizó inéditas declaraciones en torno a la emergencia que se vive hoy en día a causa del brote de coronavirus, que se ha propagado por todo el mundo y ha cobrado miles de vidas.

En entrevista con La Cuarta, la cantante fue consultada sobre si le temía a esta enfermedad, a lo que contestó que “yo siempre he dicho que no me puedo morir de cualquier cosa, la muerte tiene que ser cotota. Si me voy a morir de este bicho voy a pasar inadvertida. Yo no quiero que mi muerte sea así, yo la quiero con un escándalo”.

No obstante, aseguró que “la verdad es que da un poquito de julepe, uno está en una edad crítica, puedo infectarme, pero la única razón por la que yo estoy tranquila es porque no he tenido contacto, yo sé quiénes han entrado a mi casa”.

Sobre las medidas que han tomado en su hogar para prevenir el contagio por esta enfermedad, la exintegrante de “Mucho Gusto” indicó que “como familia estamos todos con las pilas puestas, cuidándonos nosotros para cuidar al resto. Soy fanática del cloro de toda mi vida, lo heredé de mi mamá, y en mi casa siempre hay. Cuando mi hija sale a comprar, va con guantes y mascarilla, y al volver las zapatillas las limpio con cloro, se saca la ropa y a la lavadora. No tenemos contacto con mucha gente, vivimos en una parcela alejados”.