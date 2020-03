“Me podía pegar un tiro”: Faloon Larraguibel narró traumática experiencia vivida en Brasil

Durante este sábado Chilevisión emitió un nuevo capítulo de la sexta temporada de “La Divina Comida”. El episodio contó con la participación de la actriz Daniela Ramírez, el actor Claudio Arredondo, la presentadora Faloon Larraguibel y el ex bailarín Nelson “Mauri” Pacheco.

La ex chica “Yingo” no sólo fue elogiada por su casa, sino que además protagonizó un tenso momento cuando narró una traumática experiencia que vivió en Brasil junto a su familia. “Íbamos por la carretera con los dos niños, y se nos atraviesa un auto. Se bajaron tres tipos con pistolas. Yo tenía la pistola en la cabeza, me dolía porque me cargaba”, contó al inicio.

La conductora de televisión siguió con difícil relato y reveló lo que pensó en ese instante. “A lo único a lo que atiné, fue abrir la puerta y sacar a mi hija de la silla, pero siempre con la pistola en la cabeza. En cualquier momento me podía pegar un tiro”, dijo.

“Me da hasta escalofríos contarlo porque fue súper traumático. Nos robaron el auto, todo”, finalizó Larraguibel.