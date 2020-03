“Miro para abajo ¡y no lo podía creer!”: Ingrid Cruz revela bochornoso momento junto a Jorge Zabaleta

La actriz nacional Ingrid Cruz relató una pudorosa historia, mientras grababa en una antigua teleserie junto a Jorge Zabaleta.

Según comentó la actriz en una transmisión en vivo en su Instagram -junto a Zabaleta-, mientras grababan para la teleserie “Marparaíso” en el año 1998, le ocurrió una vergonzosa anécdota ante todo el equipo de producción.

“Mi peor vergüenza televisiva fue junto a ti. ¿Te acuerdas la del traje de baño?”, reveló Cruz. Tras esto, Ingrid comentó que todo sucedió cuando ella debía salir del mar en Puerto Rico.

Fue así como Jorge relató que saliendo del mar, la actriz sufrió un percance y se le bajó el traje de baño que llevaba puesto.

“Yo tenía que salir del agua y caminaba y veía que el director, que era Cristián Mason, se acercaba. Me dice ‘mi amor, arréglese el traje de baño’. Yo me miro las pechugas y le digo ‘pero si está todo bien’. Me dice ‘abajo’. Miro para abajo ¡y no lo podía creer!”, indicó la actriz.

Según detalló, fue la “peor vergüenza que ha pasado en televisión”. No obstante, aseguró que tras el bochornoso momento, el camarógrafo borró los registros de la escena.