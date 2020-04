“Me niego”: El duro descargo de Paz Bascuñán tras “bombardeo de guías del colegio” a sus hijos

La actriz Paz Bascuñán, al igual que muchas personas, se encuentra encerrada junto a sus hijos para prevenir la propagación del coronavirus Covid-19.

No obstante, la intérprete utilizó la red social de Instagram para enseñar su descontento con las guías que han enviado los colegios a su hija de 3ro básico y su hijo de 5to.

“Llevamos 14 días encerrados en la casa, un puma se paseaba por nuestro barrio, queremos ir a ver a mi abuela de 101 y no podemos, queremos ir a ver a mi mamá y a mi papá y no podemos”, partió expresando Bascuñán.

Tras esto, realizó un duro descargo en contra del establecimiento: “Lamentablemente, sí hemos podido recibir el bombardeo de ‘guías del colegio para desarrollar en casa’. Los chat de apoderados coordinan reuniones por ‘zoom’, con una eficiencia que me abruma, para ayudar a los niños con las guías“.

En la misma línea agregó: “conseguir papel porque hay que imprimirlas, se nos acaba la tinta, pero hay que socorrerlos como sea, porque son muchas y se enredan, porque se sugiere que sea junto a sus padres (cómo si el padre y la madre no tuvieran suficiente intentando solucionar la vida para adelante porque este escenario lo cambió todo), hay que ayudar al hijo a comprender la estructura del sistema digestivo. Idealmente sin perder la paciencia”.

Tras esto, fue clara: “Me niego. Una mamá preocupada me comenta que ‘se van a quedar atrasados’ ¡Atrasados en qué, por favor! Esta experiencia es justamente para entender que la vida no es una carrera con metas (de cuestionable calidad). ‘Para que no PIERDAN el semestre’, señala una autoridad ¡De qué está hablando! Si seguimos viviendo desde esa vereda, esta será una de las tantas pandemias que vendrán, hasta que entendamos de qué se trata todo esto: Parar / Conectar / Reflexionar / ENTENDER qué es realmente PERDER y qué es realmente GANAR“.

Por último reflexionó sobre la educación de sus hijos este año: “Este año mis hijos no van a aprender la ‘estructura del sistema digestivo’, ni a diagramar ‘el movimiento de traslación’, pero estoy segura que no van a ser ni mejores, ni peores personas por ello. Eso sí, me voy a preocupar de que recuerden esta cuarentena como días donde ganaron tiempo para sentir el paso de las horas, para aburrirse, para pelear y volver a hacerse amigos, para pensar, observar, saborear, escuchar, crear, regalonear, para ser niños y estar con sus padres, que los cuidaron y les dieron contención”.

