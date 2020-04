“No tienes respeto contigo”: Ignacia Michelson recibió vulgares comentarios tras osada fotografía

Cada vez que Ignacia Michelson publica alguna fotografía en Instagram, causa mucho revuelo entre sus seguidores. Sin embargo, su último posteo no tuvo una buena acogida por parte de los cibernautas, quienes emitieron vulgares comentarios.

La ex integrante de “Resistiré” reveló una postal en la cual posó desnuda y cubriendo con sus manos las partes íntimas.

De inmediato la foto se llenó de reacciones por parte de sus seguidores y algunos de ellos simplemente la atacaron. “Con razón te dejaron todos tus ex. No tienes respeto contigo”, “Casi te tragái’ la mano (sic)” y “Rascándose el ñackson (sic)”, fueron parte de los escritos para la ex polola de “Sargento Rap”.