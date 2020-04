Américo habló de su oscuro pasado con el alcohol: Además intento suicidarse

Américo confesó que enfrentó problemas con el alcohol en una etapa oscura de su vida. El cantante chileno contó detalles de su adicción en el programa online “Velvet al desayuno” de Revisa Velvet conducido por Angélica Castro.

El intérprete de “Que levante la mano” reveló que sus problemas con el trago comenzaron cuando su carga laboral aumentó.

“El trabajo se empieza a intensificar, los viajes también y en las ventanas de descanso tomaba, empecé a funcionar como una especie de piloto automático, en un momento me di cuenta que tomaba en solitario en la casa, y con reacciones un poco agresivas, se me estaba escapando de las manos”, confesó Américo en el espacio.

Posteriormente, el artista explicó que superó el problema con ayuda familiar y que actualmente vive en completa abstinencia.

En el espacio, Américo también reveló que intentó suicidarse en su juventud por una pena de amor.

“Pensé que era tomarse una caja de pastillas y listo, una verdadera idiotez, una verdadera tontera. Agradezco que no haya pasado a mayores. Creía que se me iba la vida y la vida me tenía preparado un amor maravilloso, con la cuál llevo 22 años“, contó el cantante.