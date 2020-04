“¡Resentida!”: Belen Mora se burló de “turistas de cuarentena” con hilarante video y recibió amenazas

Belen Mora denunció que está recibiendo amenazas tras protagonizar un hilarante video. En el registro la actriz junto a su pareja, Francisco”Toto” Acuña, interpretan a “Los Kastos”, dos personajes del sector oriente que burlan la cuarentena para asistir a sus segundas residencias.

Recordemos que durante este fin de semana largo varias personas fueron sorprendidas intentando burlar los cordones sanitarios impuestos a la largo del país para contener el brote de coronavirus que afecta a Chile y al mundo. Los sujetos tenían por objetivo visitar sus “segundas residencias” sin considerar que pueden ser portadores de la enfermedad y posibles focos de contagio para los pobladores de las localidades a las que asisten.

En ese contexto, Belén y Toto publicaron un video donde modifican la letra de “Vamos pah la playa” de Pedro Capó para criticar la actitud de estos “turistas de cuarentena”.

“Vamos a Rapel, a ver a la tía Teté, estamos encerrados en mi metros cuadrados, no vamos a obedecer, vamos pa´ la playa, llevamos la nana, vamos con los niños a olvidar el drama, tenemos vacunas, amigos doctores, no va a pasar nada, fuera los temores. Viajo contento, salgo con tiempo, permiso no tengo, me importa un cuesco”, cantan “Los Kastos” en el registro audiovisual.

Al parecer el video molestó a varios ya que Belén denunció que ha recibido amenazas tras la publicación. Además, la actriz indicó que la han catalogado de “resentida” y “comunista”.

“He recibido muchas amenazas, nos han tratado de resentidos, de comunistas, etc. ¡Así que gracias! Jajajajajajaja . Hay Kastos para rato. Voy a subir el link del video en Youtube, para que les arda un poquito más a esos bots que me han amenazado”, manifestó la actriz en su cuenta de Twitter.

Revisa el polémico video a continuación: