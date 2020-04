La reacción de Vanesa Borghi tras ser desvinculada de La Red: “Lo comprendí perfectamente”

La situación económica por el coronavirus Covid-19 no es fácil, y de esto no está exenta la televisión. La semana pasada la señal de La Red nuevamente desvinculó a trabajadores, entre ellos la panelista de “Hola Chile” Vanesa Borghi.

Esta noticia fue confirmada por el portal Página 7, en donde aseguraron que la animadora puso cese a sus funciones desde la semana pasada.

En esta misma línea Borghi fue contactada por el sitio, donde entregó detalles de su salida.

“Cuando me informaron lo comprendí perfectamente. Por suerte tuve la posibilidad de hablarlo personalmente con la gente del matinal y no por teléfono como sé que muchas veces ocurre. Comprendo que el mercado cambia y todos debemos adaptarnos, que no hay presupuesto en muchos programas y distintos canales”, expresó.

A la vez Vanesa expresó agradecimiento por su paso por la señal, considerándolo “aprendizaje muy grande y la posibilidad de demostrar que puedo más, de desarrollarme en otro ámbito, de crecer profesionalmente”.

Por último la expanelista no descartó volver al espacio cuando la situación mejore. “Está abierta la puerta, al menos eso conversamos. Quizá cuando todo esto pase regrese al matinal“.