Valentina Roth sorprendió a sus seguidores con una inesperada noticia que la tiene muy feliz. La modelo quiere terminar la enseñanza media a sus 29 años con el objetivo de ingresar a la educación superior.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la ex chica reality contó que estudiará para “sacar cuarto medio”.

“Hola. Bueno, les tengo que contar una noticia que es súper importante para mí y me tiene muy feliz, así que como ustedes ya son parte de mi vida y de mi día a día, les cuento que el martes empezaré con las clases para terminar mi cuarto medio. Eeeh, sí, cuarto medio a los 29 años“, comenzó relatando Valentina.

Es necesario destacar que Roth quiere concretar sus estudios con el objetivo de estudiar la carrera de Personal Trainer. La modelo siempre se ha mantenido ligada al deporte y esta sería su vocación.

“Fíjense que pensé muchísimo en si contarlo o no por vergüenza, pero nada de vergüenza. ¿A qué, perdón? Apenas saque cuarto medio me pondré a estudiar lo que más quiero que es personal trainer, ¡y ojalá ser una de las mejores!”, agregó.