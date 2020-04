Fran Undurraga relató complejo momento en medio de la emergencia por el coronavirus

Un complejo momento fue el que vivió la modelo Francisca Undurraga, en el contexto de la pandemia de coronavirus que actualmente se registra en la mayoría de los países del mundo.

La exchica reality se fue a Perú hace algunas semanas para realizar un curso de medicina alternativa, y cuando quiso regresar a Chile no se lo permitieron.

La modelo comentó a La Cuarta que cuando se encontraba en el aeropuerto se enteró de que no estaba en la lista de chilenos del consulado.

“Estaba en el lado de los chilenos, llegó el cónsul y ahí nos dijeron que todos los que figuraban en la lista del consulado podían viajar, y yo nunca me enteré de esa lista. Me acerqué y me dicen ‘lo siento, si tú no estás, no puedes irte’”, comentó Francisca al citado medio.

A pesar de esta complicada situación, Undurraga afirmó que justo un amigo mexicano le ofreció recibirla en su país: “Me dijo ‘bueno, si no te puedes ir a Chile, te vas a México conmigo’”.

Por ende, ahora la modelo se encuentra en el país azteca, esperando retornar a Chile.

Pero al parecer la situación ya tendría solución, según comentó la propia Francisca, quien afirmó que “me mandaron un mail para tener una respuesta, pero desde la aerolínea me dijeron que los primeros días de mayo podré volver a Chile. Tuve que pagar una multa de casi 200 mil pesos por cambio de destino”, dijo.