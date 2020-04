Raquel Argandoña concretó nueva ayuda para esforzada madre que recibió regalo de “Bienvenidos”

Fue el pasado 21 de abril cuando el matinal “Bienvenidos” de Canal 13 sorprendió a Edith, una vecina del sector Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, quien recibió un impactante regalo de parte del espacio matutino.

Todo comenzó cuando la animadora Raquel Argandoña se dirigió al humilde lugar donde vivía la mujer, junto a sus seis hijos, quien en un anterior despacho había relatado su historia, asegurando que no tenía dinero para comprar mascarillas o guantes para prevenir el contagio por coronavirus.

En aquella oportunidad, la esforzada mujer expresó que “las lucas no alcanzan para estar comprando mascarillas o guantes, porque no saco nada comprando mascarillas si a mi hijo no le voy a tener pan o almuerzo”.

Es por eso que la animadora de Canal 13 fue hasta su casa, para sorprenderla con la entrega de un nuevo hogar, dentro de la misma comuna, noticia que dejó “sin palabras” a Edith.

Además, en aquella oportunidad la mujer recibió otras ayudas, tales como el pago de los servicios de la luz, y también la entrega de regalos a sus seis hijos, ayuda en la cual se comprometió Argandoña, quien logró un fuerte lazo con la mujer y su familia.

Y es en este contexto que la animadora de “Bienvenidos”, junto con su hija Kel Calderón, concretó su compromiso, y llevó a la familia completa hasta una juguetería en Santiago, para que los pequeños tuvieran un pequeño momento de felicidad.

Raquel evidenció el momento a través de una publicación en sus redes sociales, donde aseguró que “hoy concretamos la donación de juguetes que nos hizo @miraxhobbies. Gracias por abrir una de sus tiendas exclusivamente para la familia de Edith❤️. Los niños siempre debiesen creer en la magia”, declaró la animadora, quien recibió una ola de comentarios positivos de parte de sus seguidores.

Revisa acá la publicación: