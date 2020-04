Cristián Sánchez habló sobre la posibilidad de contagio por Covid-19 de Diana Bolocco

Cristián Sánchez reveló cómo enfrentó la posibilidad de que su esposa, Diana Bolocco, estuviese contagiada por coronavirus. La animadora presentó síntomas de la enfermedad durante la jornada del martes, razón por la cual se realizó el test para detectar la enfermedad —que resultó negativo— e inició una cuarentena preventiva.

“Hace algunas semanas se empezó a sentir mal, con varios síntomas de coronavirus. Se hizo el examen y se descartó. Uno se pregunta luego si fue sugestión o no. En esos días hubo mucho nervio. Ella ha ido a trabajar todos los días, la posibilidad de contagio es real“, afirmó Cristián en entrevista con diario La Cuarta.

Por otra parte, el comunicador habló de los cuidados y precauciones que ha tomado la animadora quién continúa cumpliendo labores en Mega.

“Ella llega, avisa que está en casa desde lejos, pasa directo al baño, se cambia de ropa y se lava las manos, la cara. Desinfección completa. Luego de eso volvemos a la rutina habitual”, explicó Cristián.

Finalmente el comunicador señaló que está comprometido con superar el actual brote de Covid-19 y que continuará manteniendo todas las medidas de aislamiento social que sean necesarias.

“Aunque suene raro, estoy enfocado en superar esta pandemia. Y me pasa lo mismo con las juntas de amigos. No sé si soy muy antisocial, pero me estoy acostumbrando a la cuarentena, le estoy tomando cariño”, concluyó.