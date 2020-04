Sargento Rap anunció que convertirá en padre: “Tengo a mi luz en camino”

Hace algún tiempo el chico reality Sargento Rap retomó su relación con Camy G, pero esto no fue todo, pues recientemente la pareja anunció que se convertirían en padres.

Esto lo informó el mexicano con una foto de su novia enseñando su incipiente pancita, además de un extenso texto.

“Tengo un hijo muerto, tenia nombre, un cambio de ropa, un principio difícil y mucha gente a la expectativa. De ser lo mejor que me había pasado en la vida pasó a ser lo peor en segundos… Fue una llamada la que me tumbo el teléfono, después la noticia la que me tumbo la vida, el dolor me quitó a Dios de encima, el aguante, el estar lejos de mi familia en el balcón 17, el adiós”, fue parte de lo que señaló en relación al bebé que perdió con Ignacia Michelson.

Recordemos que tras el quiebre con Michelson, a quien conoció durante el reality “Resistiré” que se transmitió por Mega, Sargento regresó con su exnovia.

Sobre su relación, comentó: “Me comporté como un idiota en mil ocasiones y soportó y soportó como nadie debería, ella vio en mi algo hace más de 4 años y se aferró a nuestro amor tanto que le debo esta vida nueva que llevo con ella, tratamientos psiquiátricos, equilibrando las órbitas”.

Por otro lado Camy G también compartió la noticia a través de sus redes sociales, asegurando que “Estamos cumpliendo un sueño que tenes desde que nos conocimos con @sargentorap_oficial y estamos tan felices de que todo marche tan en paz con salud y mucho amor..”.

Aquí puedes ver sus publicaciones: