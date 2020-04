“Cuando llegué a la clínica pesaba 45 kilos”: Fran García-Huidobro abordó cómo ha sido su recuperación y contó detalles de su nuevo estilo de vida

La animadora de televisión Francisca García-Huidobro reveló cómo ha vivido el período de cuarentena, en medio de la emergencia que se vive actualmente a causa del coronavirus. También abordó cómo ha sido su recuperación, luego de fuera internada en la UCI a fines del año pasado tras sufrir una infección bacteriana.

“Hace un par de semanas el doctor me dijo que ya no tengo anemia, que ya superé mis problemas. Las primeras semanas estuve con ejercicios para fortalecer la musculatura porque quedé con problemas para subir y bajar las escaleras, pero ya lo superé”, relató a LUN.

No obstante, la animadora aseguró que continúa en observaciones debido a un cálculo que no pudo ser extraído. “Se hizo una junta médica y resolvieron dejar el cálculo encapsulado, porque es muy grande y para sacarlo habría que romper el riñón. Me dejaron con controles periódicos y ante cualquier sospecha o dolor tengo que correr a la clínica”, indicó.

Tras esto, Francisca afirmó que en este período “subí cinco kilos y que creo que tengo el peso ideal para una persona de mi contextura. Yo mido 1.60 y cuando llegué a la clínica pesaba 45 kilos, ahora estoy en 50 kilos y medio”.

“Yo creo que me relajé en la cuarentena, aparte que hago las cuatro comidas diarias que me pidió el doctor. Me siento bien así”, sostuvo.