"Iba súper bien...": Pamela Díaz reveló el hábito que dejó atrás en medio del período de cuarentena

La animadora Pamela Díaz relató qué ha hecho en este período de cuarentena, que muchas familias están realizando en medio de la pandemia de coronavirus.

En conversación con La Cuarta, la animadora explicó que ahora se encuentra concentrada en su programa de Instagram, llamado “Casa estudio trasnoche”.

“Me ayudó mucho para volver el tema de las redes sociales, donde estoy súper activa. Los programas de la noche se me hacen ricos de hacer y rápidos, ¡son lo mejor! Hay conversación y preguntas entretenidas”, dijo al citado medio.

También reveló, que con respecto a su nueva vida en cuarentena, ha tenido cambios de hábitos: “Iba súper bien en el gimnasio antes de toda esta cuestión y estaba full entrenamiento, preparándome para ser la futura JLo… Hasta que partió este tema del encierro, y nunca más levanté una pesa ni una pata, jajajá“, aseguró.

También declaró que no es buena para hacer deporte: “¡Me carga! Esto se lo escuché al Joche, pero tiene tanta razón: ‘¿Por qué a todos les dio por ser panaderos y deportistas?’ Es verdad. Todos hacen tortas y panqueques, ¿cómo no todos vamos a estar gordos? Me puse a hacer queques de Quaker, pero es lo mismo, al final le echo manjar”, expresó.