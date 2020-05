“Palta” Meléndez se reinventa y se aleja del humor: “Estoy sobreviviendo, los artistas tendremos que hacer otra cosa por un largo tiempo”

Este jueves el humorista Juan Carlos “Palta” Meléndez contó cómo se ha reinventado en medio de la pandemia del coronavirus.

“Estamos en tiempos difíciles, estamos todos golpeados. De la depresión que produjo el estallido social a la depresión viral pasamos, entonces ahí estamos en un proceso difícil”, comentó.

Ante esto muchos han buscado un oficio. “Estoy reciclando en el mundo de los fierros, la chatarra”, dijo “Palta” Meléndez.

“Conocido popularmente como chatarrero. Soy un chatarrero importante jaja. Empecé en este rubro y gracias a Dios estoy sobreviviendo en este proceso en que estamos todos los artistas sin trabajo. Todo el mundo del espectáculo, todos los artistas tendremos que hacer otra cosa por un largo tiempo, esto se va a regularizar el 2022, la normalidad. Vamos a estar todo el 2021 enfermándonos hasta que se encuentre la vacuna… los espectáculos masivos que funcionan con más de 50 personas no van a poder, quizá en el verano”, reflexionó.

El comediante agregó que se están haciendo funciones online experimentales, pero tiene duda de que vayan a funcionar. “Con tanta información y humor que da vuelta, tanto meme, ¿tú vas a pagar 4 mil pesos?”, dijo.

Sobre cómo ha enfrentado la nueva forma de vivir, dijo que en algún momento tuvo depresión.

“Todos los chilenos hemos tenido un proceso… he estado muy atento a la salud mental. Cómo conllevar esta inestabilidad eterna; el no tener trabajo, si vas a pasar hambre o no en dos meses más. Yo tuve depresión dos semanas, una depresión severa. Ya cambié la mirada y miro más arriba de la copa. Y esto del reciclaje resultó, ya estoy haciendo negocios, la construcción no para”, contó.

Con la gente “se produce empatía inmediata y echamos la talla con la contingencia”, contó, para luego lanzar un par de anécdotas.

