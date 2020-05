Periodista de TVN fue despedido por videollamada en medio de la crisis: “Me pareció muy frío”

TVN enfrenta una crisis que continúa golpeando a los trabajadores de la señal. En esta oportunidad una de las bajas más recientes fue la del periodista Roberto Van Cauwelaert.

El comunicador, que realizaba el backstage de “Rojo”, fue despedido del canal estatal, a través de una videollamada.

“Me pareció muy frío que me llamaran un día a través de videollamada y me dijeran que no sigo. Yo creo que podía hacer cosas más allá de Rojo. Me da risa la proyección que al final no tenía nada de proyección”, explicó Van Cauwelaert a diario La Cuarta.

En la misma línea agregó que “Negocié en diciembre, no quería firmar por ‘Rojo’ y les dije ‘conversemos en marzo’. La gente del canal me manifestó que me querían potenciar, que venían los festivales“.

A la vez narró que postergó su matrimonio, repitiendo lo sucedido en noviembre del año pasado.