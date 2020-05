Karla Rubilar se quebró al ver fotografía de sus hijos: pasó casi un mes y medio sin verlos

La vocera de Gobierno Karla Rubilar visitó el pasado jueves el matinal Bienvenidos de Canal 13, donde fue sorprendida por el panel y se quebró al ver una fotografía familia, en medio de la crisis del coronavirus.

En la imagen se pudo apreciar a su persona junto con sus hijos. ¿La razón de su pena? La secretaria de Estado, comentó que estuvo alejada casi dos meses de su familia, producto de la cuarentena del Covid-19.

“Me mataron. Estuve un mes y medio sin ellos. Me hicieron el examen para saber que no estaba enferma y ellos lloraron porque era mucho tiempo y acordamos vernos”, relató.

“Yo no había sentido eso desde cuando estuve grave 11 días en el hospital. Lo volví a sentir ese día, me puse a llorar y le di las gracias a Dios. Hay gente que ha perdido familiares, y yo no he podido aprovechar de ver a mi madre. Fui retonta”, cerró.