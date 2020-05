“Nos tienes vueltos locos”: Cristián Sánchez reveló quién cambió su “dinámica” familiar hace cinco años

View this post on Instagram

No lo puedo creer… mi Gracia cumple 5 años!!!! Me encanta todo lo que tu llegada cambió nuestra dinámica familiar… tu simpatía, tu ternura, tu sentido del humor, tu libertad, tu sensibilidad… nuestra casa cambió, nuestra familia cambió desde que llegaste… nos tienes vueltos locos, enfermos de la enfermedad más linda: enfermos de amor por ti!!!!! 🥰❤️😍🥰❤️😍🥰❤️😍🥰❤️😍🥰❤️😍