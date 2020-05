¡Todo un romántico! Rafael Araneda saludó de una especial manera a Marcela Vacarezza en su cumpleaños

View this post on Instagram

Mi amor !! Muy feliz cumpleaños @marcelavacarezza_ ❤️❤️❤️ son tantas las imagenes que se me viene a la cabeza Marcelita… son tantos los recuerdos , las anécdotas , los momentos duros y los grandes felicess que hemos vivido juntos que no hay APP que contenga tantas emociones… hoy y siempre espero lo mejor para usted mi amor, y quiero apostar todo a la belleza de los bellos momentos que vendrán a tu lado y celebrando cada año un 8 de Mayo!!!!