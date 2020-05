Dani Castro y Rodrigo Lemus protagonizaron intensa pelea por antigua polémica

Daniela Castro y Rodrigo Lemus protagonizaron una intensa pelea en Twitter. Recordemos que ambos personajes se hicieron conocidos en la primera temporada de MasterChef, instancia donde fueron foco de polémicas.

Recordemos que Daniela fue eliminada en los primeros capítulos del concurso gastronómico, sin embargo permaneció en el espacio televisivo ya que Rodrigo —quien es profesor de historia— decidió abandonar la competencia para dedicarse a la educación y le cedió su lugar.

Posteriormente el educador se reintegró al programa, sin embargo en una competencia su equipo perdió. Daniela lideraba al grupo y era la encargada de decidir quien pasaba a eliminación. En ese contexto, la ganadora de la primera temporada de MasterChef envió a Rodrigo a la prueba final. El profesor perdió y abandonó el espacio de forma definitiva.

El conflicto anterior generó polémica en redes sociales. Muchos criticaron el actuar de la cocinera ya que pese a ser salvada por el educador no dudó en enviarlo a una prueba de eliminación.

Ahora, los seguidores del espacio recordaron el episodio la noche del viernes, ya que la primera temporada del certamen gastronómico es retransmitida por Canal 13.

Los televidentes se mostraron críticos en redes sociales con el actuar de Daniela, razón por la cual la cocinera comenzó una intensa pelea con Rodrigo en Twitter.

“Habían ciertos participantes que hablaban sofisticado, eran súper ego y siempre miraban en menos los platos de lo demás. Eso deja claro porque hasta el día de hoy se pican. No aprendieron que cocinar no es quien sabe más cosas raras. Es simpleza bien hecha”, manifestó Daniela.

“Rodrigo volvió y se hizo amigo de Óscar y Alejandra (que para él eran los ganadores) personajes que les gusta hablar raro y como que todo lo saben. Cero autocrítica”, agregó la cocinera.

Lo anterior fue respondido por el profesor brevemente: “Yo no me ‘hice amigo de Ale y Óscar’ cuando volví. Siempre fuimos amigos y seguimos siendo, juntándonos y apoyándonos. Como siempre”, explicó.

Posteriormente Daniela destacó que “las juntas” de Rodrigo al interior del programa no eran las mejores, asegurando que el educador “se puso mala onda, cero humilde y era otro. Dime con quien andas y te diré quien eres”.

A esto Rodrigo contestó: “‘Se puso mala onda, cero humildad y era otro’? Te pasaste… @romanygnacio sabe perfecto que pasamos los últimos capítulos juntos para no meternos en peleas ajenas, y de hecho, fue cuando empezamos a conocernos. No vuelvas a mentir para salvarte”.

Revisa los polémicos tuits a continuación:

