Joy Huerta dedicó emotivo mensaje a su esposa en el Día de la Madre

Joy Huerta, vocalista del popular dúo “Jesse y Joy”, dedicó un emotivo mensaje a su esposa y madre de su hija en el Día de la Madre. La cantante compartió sus sensibles palabras en su cuenta de Instagram y fue aplaudida por los internautas.

Recordemos que la intérprete de “Corre” está casada con la productora de arte Diana Atri. La vocalista compartió la noticia el año pasado y recibió el apoyo de sus seguidores.

“Nunca pensé que el amor de mi vida sería una mujer, hace 7 años nos conocimos y el amor nos tomó a ambas por sorpresa. Al principio fue difícil para las dos aceptar que habíamos llegado a nuestro destino. Pero dejando a un lado el miedo y el que dirán, abrí los brazos por completo a mi felicidad”, escribió anteriormente Joy en su cuenta de Instagram para revelar que esperaba a Noah, su primera hija.

Ahora, la cantante dedicó una emotiva publicación en su cuenta de Instagram. En la imagen se puede ver a Diana acostada justo después del parto con la pequeña acurrucada en su pecho.

“Mi amor bonito @dianaatrim. Verte en esta faceta de madre es mi privilegio mayor. Me has dado la familia más hermosa que pudiera existir y ser madre contigo; es la etapa más maravillosa que jamás soñé vivir. No cabe en mi cuerpo mi amor por ustedes y tampoco la gratitud que tengo por ser tan afortunada ❤️”, escribió Joy en la descripción de la imagen.

La imagen no dejó indiferente a los seguidores de la cantante, quienes también felicitaron a la pareja. Además, Diana respondió con un tierno “Te amo ❤️” en los comentarios.

Revisa la publicación a continuación: