“No eres mi mamá y lo agradezco”: Cristián Sánchez dedicó sincero mensaje a Diana Bolocco en su día 

Cristián Sánchez envió sincero mensaje a su esposa, Diana Bolocco, en el Día de la Madre. El comunicador publicó la inspiradora dedicatoria junto a una fotografía de la periodista embarazada en su cuenta de Instagram.

“Has sido mamá cuatro veces, y lo sigues siendo cada día, a cada segundo… Con cada abrazo, cada sonrisa y cada beso”, partió escribiendo Cristián.

“Es un espectáculo verte ser mamá… No eres mi mamá (aunque a veces lo parezcas) pero me habría encantado tenerte como referente… no eres mi mamá pero soy testigo privilegiado de cómo eres mamá de Piru, Diego, Facu y la Gracia”, agregó.

“No eres mi mamá y lo agradezco… Porque gracias a que no eres mi mamá, me pude enamorar de ti. ❤️”, finalizó el comunicador.

La publicación generó múltiples comentarios positivos de los internautas, quienes destacaron el romanticismo que mantiene la emblemática pareja de la televisión.

Diana, por su parte, respondió con un tierno “Awww te amo” a las palabras de su esposo.

Revisa la publicación a continuación: