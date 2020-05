¡Increíble coincidencia!: Catalina Castelblanco y su mamá están embarazadas

Catalina Castelblanco, la actriz de 22 años que formó parte del elenco de la teleserie “La Reina de Franklin” de Canal 13, anunció que está embarazada. La joven actriz compartió la inesperada noticia en medio de las celebraciones del Día de la Madre.

Además, Catalina reveló que será hermana mayor por primera vez ya que su mamá también está embarazada. Para compartir la noticia publicó fotografías en su cuenta de Instagram donde ambas lucen sus hermosas pancitas.

En la publicación la actriz partió recordando a su abuela que falleció hace una semana. Después felicitó a su madre y le agradeció la posibilidad de convertirse en hermana mayor de una niña a los 22 años.

Posteriormente la actriz se refirió a su embarazo. Reveló que también espera a una niña y que es divertido vivir el proceso junto a su mamá.

“Esta vez me deseo un feliz día a mí… que aunque aún no nazcas cachorra mía ya te siento dentro y te prometo que daré lo mejor de mi para hacerte feliz igual como tú me haces a mí y a tu papá ❤️✨ te amamos desde ya! A las dos 👼🏻👼🏻 que vienen a llenar de la Luz que nos dejó la Meme! Gracias a todos por tanto amor y Feliz Día a todas las madres ❤️ Pd: imagínense lo loco de que ambas estemos embarazadas 😂”, escribió Catalina en la descipción de las imágenes.

La noticia sorprendió a los seguidores de la actriz quienes enviaron sus felicitaciones. Entre los mensajes destacan los de Constanza Piccoli, Monica Godoy, Belen Soto, Fernanda Urrejola y Sigrid Alegría.

Revisa la publicación a continuación: