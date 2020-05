La certera réplica de Daniella Chávez a usuaria que comentó foto en lencería y aludió a su hija

La exchica Playboy Daniella Chávez recientemente publicó una fotografía en lencería, que dio que hablar.

La postal recibió un ácido comentario de una usuaria, que aludió a su hija: “Y tu hija que opina sobre tus fotos.. Estará alegre con lo que tu haces o le dará vergüenza?“.

No obstante Chávez no se quedó de brazos cruzados ante estas palabras, por lo que respondió: “La que puede, puede y ella sabe que su mami puede. Además que su papi es quien me toma las fotos, somos una familia sin prejuicios y feliz, por eso lo que opinen los demás nos importa”.

Aquí puedes ver la publicación de Daniella Chávez: