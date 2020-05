Carola Correa se separó de su esposo tras 20 años de matrimonio

A través de Instagram, la reconocida cocinera chilena Carola Correa anunció su quiebre matrimonial luego de 20 años de casada, en entrevista con Angélica Castro en su programa web “Velvet al desayuno”.

“Me separé, han pasado dos años y medio ya, y hoy lo estoy contando. Lo cuento porque ya han pasado dos años y medio. Así es la vida, cada uno tomó su rumbo”, dijo, agregando que “es una tremenda maestría, es un tremendo trabajo, es un duelo gigante, es súper fuerte, por la parte económica, los quehaceres de la casa“.

Asimismo, indicó que está pasando la cuarentena junto a sus hijos en Olmué, donde vive hace 9 años aproximadamente.

Sobre esto, señaló que “yo siempre fui una buscadora empedernida, un día conozco lo de la glándula pineal, fui a un seminario y me hizo mucho sentido. Yo era atroz de escéptica, no creía muchas cosas y cuando voy a este seminario y me encuentro con esta información, una información que enciende la memoria desde el origen, me replanteé la vida entera, ¿esto es lo que quiero para mi vida?”, relató la cocinera.

“Fue una inspiración tan grande, tan de adentro, que yo le digo a él, vámonos a vivir a Olmué. No teníamos colegio y dije bueno, se pierden un año, no hay colegio, no hay colegio, no hay pega, no hay pega. Él me siguió”, contó Carola.

Además, sostuvo que “quise criar a mis niños en un lugar más natural, renuncié a todo y ya llevo casi nueve años acá y sin querer queriendo me transformé en instructora de la glándula pineal”, reveló.