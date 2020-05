“Se pegó un estirón”: Carla Jara evidenció cuánto ha crecido su hijo Mariano

View this post on Instagram

Buenos días bellezas!!! Cada día amando más a mi príncipe bello… crece y crece sin parar, es tan tierno y agrandado, te amo @supermarianopayasocaramelo abracemos a nuestros niñ@s, sobre todo en estos días, entreguemos mucho amor, paciencia y comprensión, ellos al igual que nosotros se preocupan por todo lo que está pasando, mucho amor para ustedes y sus hijit@s!!!!