Macarena Venegas relató cómo es su relación amorosa a distancia con un español: no lo ve desde febrero

La abogada Macarena Venegas habló con Jordi Castell en el programa “El Aperitivo” que se realiza a través de Instagram, donde narró cómo ha sido su relación de pareja, en medio de esta cuarentena.

Respecto al confinamiento, la abogada narró que ha aprovechado este tiempo para realizar mucho ejercicio: “Me compré un montón de cosas para la casa, mancuernas, pesas, elásticos, y contraté personal trainer y hago clases por zoom, súper pro; hago pesas, así como en el gimnasio”, develó.

Respecto a su vida amorosa, agregó que está pololeando, “pero el hombre vive en Buenos Aires, por lo tanto, no lo veo desde el 24 de febrero, que nos separamos en el aeropuerto de Sao Paulo. Después, en marzo, iba a empezar a ir a clases en Buenos Aires y llegó el coronavirus a instalarse. Hacemos videoconferencia todos los días. El año pasado estuve viviendo un poco allá, fui 24 veces a Buenos Aires”, sostuvo.

En la misma línea, narró cómo fue que conoció a su pareja:Éramos compañeros de gimnasio, fuimos amigos durante 6 años y nos veíamos los sábados en la bicicleta de spinning. Nunca nos tomábamos un café, quedaba en el aire, hasta que un día dice que se tiene que volver a España y en una fiesta le dije: ‘¿tú te va a ir a tu país sin haberme invitado a salir?’ Lo encaré y él quedó peinado para atrás, no reaccionó en ese momento. Pero al día siguiente reaccionó, me mandó un mensaje y me invitó a comer”.

Finalmente Jordi le consultó si habían tenido sexo virtual, a lo que Macarena respondió: “a mí me da un poco de monos. Hace diez años atrás un mal nacido me publicó unas fotos, me dio rabia. Al final encuentro que hoy día si uno hace sexo en pantalla no falta que te hackeen el celular. Me pasó hace diez años y fue heavy. Fue una mariconada. La traición total, yo lo había pateado porque me ponía el gorro”.