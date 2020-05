“Incitando al odio, como toda tu especie”: Héctor Morales recibió ácido comentario y no dudó en responder

View this post on Instagram

Esta proyección hecha por un colectivo artístico. no tiene un objetivo único ni una lectura obligatoria, sino muchas lecturas posibles, lo que hace que se transforme en Arte. Es un deber, es política, impacto, provocación, pero lo más importante es la visualización del grito que proviene desde nuestras poblaciones, los gritos de ayuda de nuestros niños, abuelos y trabajadores que hoy más que nunca necesitan ser escuchados. #ENCHILESECENSURA #NOALACENSURA