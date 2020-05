José Antonio Neme por cuarentena: “A mi esta situación me gusta un poco”

José Antonio Neme reveló que pasa la cuarentena con sus tres perros y que este periodo de distanciamiento social por la pandemia del Covid-19 le acomoda bastante. El periodista habló del tema con Jordi Castell en el programa “El Aperitivo” de Revista Velvet.

“Soy medio quisquilloso, mucha gente junta me perturba, a mi esta situación me gusta un poco, que las calles estén desocupadas, ese como en cámara lenta en el que estamos. Entiendo la gravedad de la situación clínica, pero el lado social no me parece tan malo”, manifestó.

Además, el periodista habló sobre el fin de su relación laboral con Mega. José Antonio dice no saber qué ocurrió y que no cree en las explicaciones entregadas en la estación televisiva.

“Tengo una explicación formal, políticamente correcta, que yo no la creo, pero la acepto. He tratado de evitar ese ejercicio de las teorías conspirativas. Ese juego mental es insano, yo cerré ese capítulo. Era un contrato muy bueno, tenía muchas garantías, yo me protegí, las decisiones en televisión son muy miserables. La televisión chilena es muy amateur. Es una pequeña feria libre, que las decisiones se toman arbitrariamente. Me dijeron que era un contrato que no se podría sostener con la crisis que había, porque era mucha plata y yo no era el que ganaba más, esa decisión final de por qué a mí, es una respuesta que nunca voy a tener”, explicó

Finalmente, el comunicador dijo que no está de acuerdo con la forma en que se está abordando la crisis por la pandemia de Covid-19 en los medios a nivel nacional y que prefiere “no estar ahí”.

“Veo unas conferencias de prensa espantosas, repiten preguntas. El día que en Italia morían mil personas por día, nuestra preocupación era que Lavín abriera el Apumanque. En vez de centrarse en lo que estaba ocurriendo en Italia y España, estábamos con todas las cámaras en el Apumanque. En ese contexto prefiero no participar. De ese tipo de periodismo no quiero participar”, cerró.