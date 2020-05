¡José Miguel Viñuela contó su secreto!: Bajó 13 kilos y luce tonificada figura

José Miguel Viñuela reveló cómo logró bajar 13 kilos y tonificar su figura. Desde marzo el comunicador sorprende en el matinal “Mucho Gusto” con notorios cambios físicos que son comentados por sus seguidores en redes sociales.

“No me he hecho nada, sólo dieta y ejercicio”, reconoció José Miguel en una entrevista al diario Las Últimas Noticias.

Según indicó el panelista, el 26 de enero pasado comenzó un plan de alimentación especial que lo ayudó a pasar de 93 kilos a 80.

“Esta dieta me la hizo Giancarlo Petaccia (a través de las asesorías que hace en su página web) en la que ayuno 16 horas”, explicó José Miguel.

“Como bien, dejé de comer dulces, masas, no tomo. Sólo como ensalada verde con proteína y me he ido chupando y también la grasa”, agregó.

Además, Viñuela reveló que el ejercicio fue clave para lograr el evidente cambio. “Lo que pasa es que cuando estoy gordo no se me desparraman los rollos para los lados, me engorda la guata. Siempre he sido gordito, pero compacto“, afirmó.

