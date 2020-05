“No quería asustar a las personas”: Kenita Larraín “presagió” el coronavirus y advierte que se vienen más cambios

Kenita Larraín vio venir venir esta pandemia del Covid-19. O al menos que algo iba ocurrir. Y no se quedó callada, de hecho lo dijo en la televisión, en el programa “Hola Chile” en enero.

En ese momento, Larraín, que se especializa en la numerología, dijo: “Podrían seguir los cambios. Podrían seguir ocurriendo cosas que a lo mejor no estamos tan preparados porque no nos van a gustar, porque nos van a doler. Es necesario que ocurra en el planeta, porque hay un cambio planetario, no solamente en Chile. Podrían venirse cosas en marzo, abril. Podrían”.

Este testimonio se viralizó en las últimas horas en las redes sociales, quienes han festinado diciendo cosas como que “Kenita siempre tuvo la razón” o como que “como país le debemos una gran disculpa a Kenita, es momento de asumirlo”.

La Cuarta contactó con la exmodelo para conocer más sobre su predicción y contó que se siente orgullosa. “Encuentro que esta es una puerta para que a muchas personas se les despierte el interés por los números”, dijo. Y aprovechó de también dar un consejo. “Esto demuestra que una persona se puede reinventar. Si yo pude, todos pueden”, arengó.

Según Larraín, ella sabía más de lo que dijo en el programa, pero se contuvo porque “no quería asustar a las personas porque no era la idea. A las personas los cambios los asustan porque están acostumbrados a lo conocido”.

“Las personas que piensan que creen que vamos a estar en pandemia uno o dos meses más y que de ahí vamos a volver a la normalidad. Es súper poco probable que eso pase, porque ya entramos en una ola de cambios que no van a parar”, concluyó.

¿Qué dicen los números? La rubia explicó al diario que estos cambios comenzaron el año 2012 y que terminaran en 2021. Esto debido a que ambos años suman cinco y el cinco habla del cambio y transformación.