Sebastián Yatra se sinceró sobre su quiebre amoroso: “Tini me cambió la vida”

Sebastián Yatra y Tini Stoessel confirmaron el fin de su relación sentimental hace unos días, lo cual informaron compartiendo un comunicado en sus cuentas de Instagram, donde anunciaron la decisión que tomaron.

“Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño, los queremos mucho”, fue parte del mensaje que escribió cada uno a su cuenta personal.

Si bien ninguno entregó detalles del fin de su relación, más de alguno no tardó en rumorear que una posible explicación era la cercanía que tenía el cantante colombiano con la actriz de “Elite”, Dana Paola.

No obstante, Yatra recientemente rompió el silencio sobre su quiebre con Tini, en una entrevista con Vogue España.

“Tini me cambió la vida. Se lo digo en privado y se lo diré siempre. Gracias a ella he aprendido a cuidarme a mí mismo. Y eso es el comienzo de todo”, sostuvo Sebastián.

Luego cerró con: “Eso me lo enseñó una mujer como Tini. Ella representa un momento demasiado hermoso de mi vida y ojalá el universo nos pueda dar la energía para que dure. Mira, junto a la cruz de san Benito que siempre llevo colgada al cuello, ahora también me acompaña una medalla del Espíritu Santo que me regaló ella. Los considero mis amuletos protectores”.