Yann Yvin tras recuperarse de COVID-19: “Me gustaría unir a varios cocineros para ofrecer mi ayuda a la gente y hacer una olla común”

El reconocido chef francés Yann Yvin, quien participó del exitoso concurso de cocina “MasterChef Chile”, habló con “El Rompecabezas” de Agricultura respecto a la actual crisis de la industria gastronómica producto de la pandemia del coronavirus y aprovechó de idear un plan solidario a su regreso de Canadá, donde está en cuarentena con su familia.

Recordemos que en marzo, Yann fue diagnosticado de COVID-19, pero con leves síntomas.

“Tuve Covid positivo hace dos meses, duró más o menos un mes, con síntomas bastante leves como pérdida de gusto, olfato, dolor de guata, sin tener fiebre y males respiratorios. Había que estar tranquilito en la casa y me recuperé bien con toda la familia”, dijo.

En este sentido, lamentó que “nuestro rubro del turismo y restaurantes tuvo un duro golpe” con la pandemia.

“No tengo mucha fe de que se vaya a recuperar muy pronto. Hacia fin de año vamos a perder más del 50% de los restaurantes”, anunció.

Respecto a las nuevos métodos como el delivery, dijo que “de verdad muchos hablan de reinventarse, hacer delivery, llevar platos a domicilio pero sabemos que los restaurantes no van a poder seguir siendo creativos mucho más tiempo y sobre todo en la parte de economía, si se abren con una ocupación de un 50% no es rentable“.

“Los márgenes de los restaurantes es muy chiquitito, necesita un 80%”, agregó. Entonces, “podemos ser lo más creativos posibles, pero un restaurante tiene que vivir con su 100% de capacidad“.

Para el chef, la realidad es que “nunca vamos a ir a un restaurante para estar bajo una campana de vidrio o plástico. El restaurante es un lugar para compartir, estar de frente, reír, llorar, conversar. Si no lo podemos hacer de una manera normal, no vamos a ir al restaurante, al contrario“.

“Vamos a quedarnos en casa, vamos a juntarnos con amigos en mesas más chiquititas y quizá vamos a llamar a los restaurantes a la casa. Ese es el gran cambio”, aseveró.

Las pérdidas del rubro son millonarias. “Todo el arriendo, los gastos fijos que tenemos los restaurantes, ya es un desastre. Los meses que llegan, el año que sigue va a ser bien difícil”, dijo.

“Hoy día en la casa cocinamos mucho más, nos acercamos más a los ingredientes y la cocina con la familia”, sentenció.

OLLAS COMUNES

Sobre su regreso a Chile aún no hay fecha. “Estoy esperando un avión de regreso a Chile pero no sé cuándo pueda volver”, contó.

Sin embargo, anhela poder ayudar a los más necesitados en nuestro país y tiene una idea. “Me gustaría unir a varios cocineros para ofrecer mi ayuda a la gente que lo necesita y hacer una olla común. Es bastante fácil, solamente necesitamos un poco de energía, buenas vibras, unos partners y vamos. Podemos cocinar gratis. Las ganas no faltan. Nos falta el lugar, el cómo, pero las ganas las tenemos los cocineros. Me gustaría regresar a Chile para hacer todo ese sistema de olla común”, anunció.

Respecto a qué ocurrirá en el futuro, insiste en que muchos desaparecerán. “Hoy día el Primer Ministro de Francia anunció que vamos a tener un número de 10 comensales por mesa separados por un metro de distancia. Entonces, algunos restaurantes van a poder aceptar esas nuevas reglas, pero la verdad son pocos. En Chile tenemos los boliches que son tan simpáticos, donde hay poco espacio y es parte de la convivencia chilena. Eso se va a terminar por un buen tiempo“, dijo.

“Los restaurantes van a sufrir”, sentenció, porque aunque haya una nueva normalidad, “la gente se va a quedar en el patio de su casa, hacer asados… sino van a compartir, los restaurantes no van a funcionar”.

Por ahora, él invita a seguir su cuenta de Instagram donde comparte sus recetas, además de ser un constante embajador contra la obesidad infantil.

“Empecé a subir recetas, hay marcas con las cuales trabajo, auspiciadores con los que comparto recetas muy detalladas. La cocina es para compartir. Los grandes chefs comparten sus secreto”, dijo. De hecho, “acabo de subir la verdadera sopa de cebolla”, confesó.