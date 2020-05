Pamela Díaz por día en que lloró en Instagram: “Pensaba si he tomado buenas decisiones de vida”

La animadora de CHV Pamela Díaz no lo ha pasado muy bien en la cuarentena y es así como lo expresó en su cuenta de Instagram esta semana, donde mostró su lado más sensible y lloró ante la cámara.

“Quiero decir buenas noches, gracias siempre por todo el cariño, pero son días que uno está así como choreada, está apestada, no funciona nada. Tienes que hacer cambios y me cuesta, pero en eso estoy”, aseguró la animadora en la publicación.

Su estado causó preocupación en sus seguidores y Díaz abordó la situación en entrevista con LUN. “Desperté así ese día, cuestionándome todo. Pesada, enojada, peleando con todos y conmigo misma. Lloré varias veces ese día. Hay días así, se me hizo menos llevadero, porque normalmente tapo todo con trabajo y no me doy tiempo de pensar tantas cosas“, contó.

La comunicadora explicó que quiso compartir el contenido a la red social porque “la mayoría de la gente ve la cara más amable, el mundo aparentemente perfecto de los conocidos y no todas nuestras vidas son perfectas, tenemos días malos como todos“.

“Por estos días las personas están acostumbradas a ver a la gente famosa feliz, amasando, haciendo huertas, haciendo tareas felices con los niños, pero estoy segura que las cosas no son así de rosadas. Siento si los preocupé, pero cuando una se pone a pensar a veces se aflige”, dijo.

“Ya cuando me fui a acostar ese día estaba reventada”, agregó. “Ahí vino el insomnio y me puse a llorar porque pensaba si lo había hecho bien, qué no he hecho bien, si he tomado buenas decisiones de vida. Antes una no tenía tiempo para pensar, ahora hay más tiempo es ahí cuando una empieza a mirar lo que ha pasado en su vida. Además, llevo varios meses bien intensos”, aseguró la “Fiera”.

“Me han pasado varias cosas que dan para comer caldo de cabeza: la separación (de Fernando Téllez tras dos años de relación), el cambio de casa. Profesionalmente se acabó ‘Viva la pipol’ (ex matinal de Chilevisión) y ‘La noche es nuestra’. Y está todo esto de la cuarentena, donde como a todos les pasa, extraño a mis papás, que se fueron al sur. También sé que soy muy afortunada y estoy agradecida de eso. Pero son muchas cosas en las que una no se detiene a pensar tanto”, aseveró.