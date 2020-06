“Es como una pelea rasca”: Patricia Maldonado se refiere a conflicto entre Héctor Morales y Loreto Aravena

En una nueva emisión del programa de YouTube de Patricia Maldonado, Claudia Schmidt y Catalina Pulido llamado “Las Indomables”, las animadoras se refirieron a la dura discusión que mantuvieron los actores Héctor Morales y Loreto Aravena a través de la plataforma de Twitter.

Morales acusó a la actriz chilena de haber influido en su despido de Canal 13. El actor recordó cuando a comienzos de este año fue despedido de una radio asociada al canal porque según él, “soplones pidieron mi salida”.

Sobre esto, Pulido indicó que nadie tiene el poder de decirle a su pareja que despida a alguna persona de algún lugar.

“Yo creo que nadie tiene el poder, por muy pareja que seas de alguien, por ejemplo el gerente de algún canal, de decir si a mí me cae mal Juan Pérez, yo no le voy a decir a mi pololo ‘quiero que lo eches’, uno no tiene esa capacidad, creo yo”, señaló.

Asimismo, señaló que “me parece bastante hiperventilado por parte de Hector, yo le tengo mucho cariño, me parece una persona súper abierta de mente, pero acá no lo entiendo”.

Finalmente, Maldonado sostuvo que bajo su visión, “es como una peleita rasca… ¿o es idea mía? la encuentro rasca“, dijo.

