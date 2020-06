Blanca Lewin reveló inédita imagen de sus 25 años tomada por un famoso animador chileno

A través de su cuenta de Instagram, la reconocida actriz chilena Blanca Lewin compartió una inédita fotografía del recuerdo.

La esposa de Daniel Matamala publicó una desconocida imagen de cuando ella tenía 25 años, tomada en el año 1999.

Según explicó Lewin, quien tomó la postal fue el animador y fotógrafo chileno Jordi Castell, para una entrevista que le realizó Francisco Aravena.

“1999. Tenía 25 años. La foto es de @jordicastell para una entrevista que me hizo @faravena para una revista de papel couché de la época”, señaló la actriz.

A esto agregó que “dice él ahora que llegué desconfiada, no me gustaba mucho dar entrevistas porque sentía que me quitaban tiempo de trabajar, pero ya estaba comprendiendo que era parte de mi trabajo. Una época sin hijos, casi sin obligaciones domésticas (por lo mismo), sin imaginarnos lo que vendría”.

Finalmente agradeció a “@franciscogutierrezm por mandarme una foto de su recorte. De una época en que podía hacer 5 pegas a la vez, y desenvolverme decentemente en las 5 😂”.

Revisa la imagen acá: