¿Qué le pasó?: Madonna reaparece en marcha antirracial con muletas y sin mascarilla 

Madonna, la “Reina del Pop”, reapareció en una en una masiva marcha antirracial en Londres, donde se exigía justicia por el crimen policial de George Floyd.

La cantante de 61 años llamó la atención de sus seguidores ya que participó de la instancia sin usar mascarilla —pese a la pandemia de coronavirus— y con una evidente dificultad para caminar, razón por la que usaba muletas.

Tras identificarla, fanáticos se abalanzaron a ella para abrazarla y captaron fotografías del momento que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Esta fue una de las manifestaciones que se desarrollaron en el mundo para exigir justicia por el deceso del afroamericano.

[👏🏼] #Madonna at the #BlackLivesMatter protest in London today.💪🏽👊🏽

Madonna en la protesta #BlackLivesMatter en Londres hoy. @Madonna pic.twitter.com/L0v5EnsENS

— ❌Madonnafever❌ (@Madonnafever1) June 6, 2020